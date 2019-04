Exclusief voor abonnees Sagan: "Ik had de benen niet" 08 april 2019

Elfde. Het was niet waar Peter Sagan (29) op gehoopt had. Kostelijk vermaakt, had hij zich nochtans. "Altijd een plezier om in Vlaanderen te koersen, met die geweldige schare wielerfans die altijd weer voor een ongelooflijke atmosfeer zorgt." Ook aan zijn team had het in een "zware en boeiende" Ronde van Vlaanderen zeker niet gelegen, aldus de drievoudige wereldkampioen. "Ik moet mijn teammaats alweer bedanken voor het harde werk dat ze hebben opgeknapt. Ze gaven zichzelf voor de volle 100%. Hielden de race onder controle, beschermden me waar en wanneer het nodig was, hielden me constant uit de gevarenzone en lieten me toe om zo veel mogelijk energie te sparen."

