Sagan hervat opnieuw 'Down Under' in 2019 21 augustus 2018

00u00 0

Drievoudig wereldkampioen Peter Sagan zal ook in 2019 zijn seizoen opstarten in de Tour Down Under (15-20/1). Dat melden de organisatoren van de Australische WorldTour-rittenkoers. "De 'Down Under' heeft een speciale plaats in mijn hart, sinds ik er in 2010 mijn allereerste profwedstrijd ooit reed", aldus Sagan, die op 13 januari ook de inleidende People's Choice Classic in de straten van Adelaide op zijn programma heeft staan. Het wordt Sagans vierde deelname aan de Tour Down Under. Dit jaar won hij er een etappe én de puntentrui. "De ideale aanloop", noemt hij het. "De race heeft werkelijk alles: heerlijk weer, gepassioneerde wielerfans en een uitdagend parcours, dat volgend jaar wat hertekend en bijgevolg extra boeiend wordt. Ik kijk vooral uit naar de finale op Willunga Hill." (JDK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN