Sagan heeft zijn record

29 juli 2019

De zevende groene trui van Peter Sagan (29) kwam in het laatste Tourweekend niet meer in gevaar - logisch, enkel een opgave kon nog roet in het eten gooien. De Slovaak heeft nu voor de zevende keer het puntenklassement gewonnen en onttroont daarmee Erik Zabel (6). Sean Kelly (4) is derde in de eeuwige lijst. Helemaal gelukkig was Sagan gisteren niet. "Ik had graag een keer gewonnen op de Champs-Elysées. Dat is me nog nooit gelukt." Gisteren bleef hij steken op de tiende plaats.