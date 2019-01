Sagan heeft vleugels 18 januari 2019

Peter Sagan heeft een nieuwe tattoo. In de Tour Down Under liet de Slowaak zich in ontbloot bovenlijf fotograferen en op zijn rug is een nieuwe tekening te zien: op zijn schouders staat een soort drakenvleugel, in zijn nek een klauwspoor en over zijn ruggengraat loopt iets wat lijkt op een prikkeldraad. Het is niet duidelijk of de tatoeage al helemaal klaar is, of dat er nog verder aan gewerkt moet worden. Het is lang niet de eerste tattoo voor de kopman van Bora-Hansgrohe: op zijn zij heeft hij een afbeelding van zichzelf als The Joker (uit de Batman-films) laten inkten, op zijn borst staan zijn vuist en die van zijn zoontje Marlon, met de geboortedatum van het jongetje. (BA)

