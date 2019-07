Exclusief voor abonnees Sagan heeft truirecord Merckx in zicht 09 juli 2019

00u00 0

En op dag drie van de Tour 2019... greep Peter Sagan al de groene puntentrui. Voor de 107de keer in zijn carrière. Waarmee de 29-jarige Slovaak een magisch record van Eddy Merckx - 111 (gele) truien - voor het grijpen heeft. Sagan onthaalde de vaststelling op de hem typische manier: schouderophalend en laconiek. "Well... Niks is nu al zeker, you know. De Tour is pas begonnen. Uiteraard ben ik blij dat ik dat groen al draag. But it's still a long long way until the Paris. (sic) Ik neem het dag per dag. Het is wel dit soort uitdagingen dat me op de fiets houdt en me tonnen energie schenkt. Niet dat ik me verveel, hoor. Ik ben er nog altijd en ik heb zeker nog enkele mooie jaren in het verschiet. Maar het wielrennen is zodanig veranderd, dat het fysiek én mentaal niet altijd even makkelijk is om ermee om te gaan."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis