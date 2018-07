Sagan heeft 6de groene trui voor het grijpen 20 juli 2018

Exit Gaviria, exit Groenewegen. Waardoor Peter Sagan in het puntenklassement nu een monsterkloof van 210 punten slaat op eerste achtervolger Alexander Kristoff. Zijn zesde groene trui en een evenaring van het record van Erik Zabel ligt voor het grijpen. "Het gaat nu niet meer om de punten. Wel om gezond en wel Parijs halen", begrijpt de drievoudige wereldkampioen. "Precies daarin schuilt nog potentieel gevaar. Er komen nog verraderlijke ritten aan. You never know in the Tour. Huh." Over hoe hij zich voelt bij de breuk met zijn vrouw Katarina geen woord. Wel een blik vooruit op de etappe van vandaag naar Valence. "Tuurlijk kan het uitmonden in een nieuwe sprint. Maar een zekerheid is dat niet. Nu niet zo veel teams er nog baat bij hebben, wordt het niet zo makkelijk meer om de boel te controleren en de sleutel op de deur van het peloton te houden." (JDK)

