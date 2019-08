Exclusief voor abonnees Sagan en Viviani maken noodlanding in Luxemburg 19 augustus 2019

00u00 0

Onderweg naar de Profronde van Etten-Leur, in het Nederlandse Noord-Brabant, hebben Peter Sagan, Steven Kruijswijk en Elia Viviani gisterochtend een noodlanding gemaakt in Luxemburg. Het vliegtuig waarmee zij waren opgehaald in Monaco lekte olie. "Ik kreeg van de vrouw van de piloot te horen dat het toestel van de radar verdwenen was en vreesde even voor het ergste", aldus wedstrijdorganisator Ronnie Buiks. Uiteindelijk zetten de renners veilig voet aan grond en vlogen ze met een ander toestel van Luxemburg naar Breda. (ODBS)