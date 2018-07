Sagan de held Froome de antiheld TOUR 2018 06 juli 2018

Frankrijk heeft Chris Froome niet meteen hartelijk ontvangen. Tijdens de officiële presentatie van de Tourploegen bleek de 33-jarige Brit meer, of in ieder geval luidere, tegenstanders dan voorstanders te hebben. Een groot deel van het publiek begon de renner uit te jouwen toen hij passeerde. Hier en daar werden duimen neerwaarts in de lucht gestoken als teken van afkeer. Een paar uitzonderingen toonden ook de middenvinger. Een voorsmaakje van wat Froome de komende weken te wachten staat? Ter info: de teampresentatie vond plaats in La Roche-sur-Yon, een stadje met 50.000 inwoners in het midden van de Vendée, en lokte een paar duizend geïnteresseerden. Wat gaat dat geven als Froome zich straks een weg moet banen tussen tien- en zelfs honderdduizenden mensen? Een deel van het publiek koos gisteren ook de kant van de Brit. Zij staken hun hand uit voor een 'high five' toen hij voorbijfietste (een gebaar dat hij gretig beantwoordde) en gaven applaus, maar die toejuichingen klonken niet half zo luid als de negatieve reacties. Een heel ander verhaal was het met Peter Sagan, die op het podium de show stal met een wheelie. (BA)

