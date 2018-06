Sagan blijft WorldTourranking aanvoeren 12 juni 2018

Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) blijft ook na de Dauphiné de UCI-WorldTourranking aanvoeren. De drievoudige wereldkampioen telt 232 punten voorsprong op Valverde en 442 op Simon Yates. Tiesj Benoot is op plaats twaalf de beste Belg. Van Avermaet is veertiende, Stuyven zeventiende en Gilbert negentiende. Quick.Step Floors leidt nog steeds comfortabel in het ploegenklassement, voor Mitchelton-Scott en Sky. Lotto-Soudal staat twaalfde.

