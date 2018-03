Sagan blijft binnen WACHTEN OP DE DOOI 02 maart 2018

De dooi die vanaf vandaag voorspeld wordt in Toscane is welkom. Want de beelden die de renners gisteren de wereld instuurden, liegen er niet om: op dit moment is het eigenlijk onmogelijk om de Strade Bianche te rijden. De grindwegen liggen witter dan ooit. Wereldkampioen Peter Sagan besliste om zijn geplande training binnen af te werken. "Normaal is Italië het land van het mooie weer en het lekkere eten", zei hij. "Maar op dit moment blijft enkel het eten over. En dus train ik maar op de rollen." (BA)

