Sagan best betaalde renner 5 miljoen per jaar 22 mei 2020

De Franse sportkrant L'Équipe publiceerde een lijst met de best betaalde wielrenners ter wereld. Peter Sagan (30) topt volgens hen de lijst met een loon van 5 miljoen euro per jaar. Daarna volgen het Ineos-trio Chris Froome (35), Geraint Thomas (33) en Egan Bernal (23), allemaal Tourwinnaars, en de verrassende Fabio Aru (29). De Italiaan won al bijna drie jaar geen wedstrijd meer - een Tourrit in juli 2017 was zijn laatste grote wapenfeit.

