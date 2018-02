Sagan 'amuseert' zich met wheelie-selfie Ondertussen in de Sierra Nevada 21 februari 2018

Je hebt er die de stress stilaan voelen toenemen, met het Vlaamse openingsweekend in zicht. En je hebt er... die er zich niet druk in maken en zich vrolijk uitleven op een berg, ergens in Zuid-Spanje. Vergis u vooral niet: aan dit beeld van een wheelieënde Peter Sagan in de Sierra Nevada ging een dag van hard labeur vooraf. "Nadien was het tijd voor een vleugje plezier met mijn fiets en mijn GoPro-camera! Mooie wegen, fantastisch weer en dagelijks zware inspanningen", meldt de wereldkampioen op Instagram. Sagan is zaterdag in de Omloop en zondag in Kuurne-Brussel-Kuurne, wedstrijd die hij vorig jaar nog won, de belangrijkste afwezige - naast Mark Cavendish en Alexander Kristoff. Afspraak op zaterdag 3 maart in de Strade Bianche. En of hij klaar zal zijn. (JDK)

HLN