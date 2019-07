Exclusief voor abonnees Sagan (5de): "Perfecte koers, perfecte sprint van Wout" 16 juli 2019

In Colmar was de uitslag nog omgekeerd. 1. Sagan; 2. Van Aert. Maar gisteren, in Albi, ging Van Aert de groenetruidrager ruim vooraf. Sagan werd pas vijfde. De ritzege van onze landgenoot dwong bewondering af bij de Slovaak. "Na zo'n harde rit is Van Aert op zijn best. Dan kan hij beter dan wie ook in het peloton een sprint naar zijn hand zetten", klonk het. "Er is de hele dag lang keihard gereden. Dat kan hij goed. Zeker op zo'n golvend parcours als dit, dat hem uitstekend ligt. Eigenlijk reed hij de perfecte koers en een dijk van een sprint. Van harte gefeliciteerd, Wout!" (JDK)