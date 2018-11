Safarova stopt ermee 12 november 2018

Lucie Safarova (WTA 106) stopt na de Australian Open in januari met haar profcarrière. De 31-jarige Tsjechische kreeg de laatste jaren met blessures en ziektes te maken en vond de energie niet meer om daar tegen te vechten. Safarova was op haar best het nummer vijf van de wereld en haalde in 2015 ook de finale van Roland Garros. Ze sluit af met zeven WTA-titels, meer dan elf miljoen euro aan prijzengeld en was nummer één in het dubbel. (FDW)