Saelemaekers twee weken out 28 september 2019

Het houdt niet op. Na Vincent Kompany, wiens onbeschikbaarheid van twee à drie weken door Anderlecht bevestigd werd, is ook Alexis Saelemaekers out. De uitblinker tegen Beerschot heeft een kleine spierscheur opgelopen en mist de wedstrijden tegen Waasland-Beveren en Charleroi. RSCA kan tegen Waasland-Beveren wel op Derrick Luckassen rekenen, hij krijgt pas begin volgende week een schorsingsvoorstel na zijn rode kaart op het Kiel. De Nederlander wordt in de basis verwacht. Albert Sambi Lokonga onderhandelt met Anderlecht over een nieuw contract. "Het bestuur wil me graag houden en ik voel me goed hier. Nu moeten we alleen nog een akkoord vinden." (PJC)