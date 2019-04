Exclusief voor abonnees Saelemaekers niet in de selectie 08 april 2019

"Een lichte blessure." Dat is de officiële verklaring voor de afwezigheid van Alexis Saelemaekers gisteren in de selectie. Navraag leert ons evenwel dat het een sportieve keuze was. De rechterflankverdediger is topfit, maar haalt volgens trainer Fred Rutten niet het Anderlecht-niveau. Opmerkelijk, want Saelemaekers was onder Hein Vanhaezebrouck één van de revelaties en is een chouchou van de achterban. Ook Elias Cobbaut ontbrak andermaal - Rutten heeft het ook op hem niet begrepen. Het valt af te wachten in welke mate de negatieve ontwikkelingen bij Cobbaut en Saelemaekers een invloed zullen hebben op hun kansen om met Johan Walem mee te mogen naar het EK voor beloften in Italië deze zomer. Antonio Milic is deze week ziek geweest, hij zat daardoor evenmin op de bank, Bubacarr Sanneh viel af als negentiende man. (PJC)

