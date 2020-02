Exclusief voor abonnees Saelemaekers neemt afscheid 04 februari 2020

Zijn hart blijft paars. Alexis Saelemaekers is gisteren afscheid gaan nemen op Anderlecht. De rechterflank ging onder meer langs bij Michael Verschueren. Gisteravond was Saelemaekers te gast bij de RTBF, vandaag is zijn persvoorstelling bij AC Milan. Saelemaekers brengt Anderlecht in totaal minstens 7 miljoen euro op. (PJC)