Exclusief voor abonnees Saelemaekers mag meteen kwartier invallen 03 februari 2020

De oogjes blonken. Alexis Saelemaekers debuteerde gistermiddag bij AC Milan - topclub in verval. Hij viel een kwartier voor tijd in bij een 1-1-stand. Faraoni bracht de bezoekers uit Verona op voorsprong, Calhanoglu maakte snel gelijk. Na de rode kaart van Sofyan Amrabat dacht iedereen dat Milan er nog over zou gaan, maar dat gebeurde niet. De druk te steriel, te weinig kansen. Saelemaekers viel eerder onopvallend in. Spelen met Ibrahimovic zat er trouwens niet in voor onze landgenoot. De Zweed haakte ziek af. Nog dit: ook Daniel Maldini maakte in blessuretijd zijn debuut in de hoofdmacht. Hij is de zoon van AC Milan-legende Paolo Maldini. (FDZ)

