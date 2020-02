Exclusief voor abonnees Saelemaekers geeft de aftrap 24 februari 2020

00u00 0

Liefst was hij al eens vroeger langsgekomen. Alexis Saelemaekers is gisteren afscheid komen nemen van het Anderlecht-publiek. De rechtervleugel gaf de aftrap en kreeg een overweldigend applaus - ook van zijn voormalige ploegmakkers. Nog geen 24 uur voor zijn bezoek aan het Lotto Park speelde hij met AC Milan tegen Fiorentina. Hij viel tien minuten voor tijd in, AC Milan gaf met Saelemaekers tussen de lijnen een 0-1-voorsprong uit handen: 1-1, na doelpunten van Rebic en Pulgar. Het deed zo geen goeie zaak met het oog op een Europees ticket. (PJC)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis