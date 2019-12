Exclusief voor abonnees Saelemaekers: "Club? Niet makkelijk, maar hebben het thuisvoordeel" 06 december 2019

Alexis Saelemaekers vernam de loting voor de kwartfinale na zijn douchebeurt. Club Brugge werd het dus. "Brugge is natuurlijk niet gemakkelijk, maar we hebben het voordeel dat we thuis spelen", aldus Saelemaekers. "Met de supporters achter ons maken we zeker wel een kans." Of de beker nu het grote doel is voor zijn team? "Dat is het altijd geweest. Elke ploeg wil toch op alle fronten meespelen?"

