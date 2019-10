Exclusief voor abonnees Sacoor zonder forceren naar halve finale 02 oktober 2019

"Houd het kort aub. Ik wil zo snel mogelijk kunnen herstellen van de inspanning." Zo, Jonathan Sacoor (20) was to the point gisteren na zijn reeks in de 400m. Hij was al net zo afgemeten in zijn inspanning. "Ik wist perfect wat me te doen stond: bij de eerste drie finishen. Dan was ik meteen zeker van een goede baan in de halve finale." Dan deed zijn tijd van 45.32, één honderdste boven zijn beste seizoenstijd en de 10de tijd van alle deelnemers, er zelfs niet toe. De top drie kwalificeerde zich namelijk rechtstreeks voor de halve finale van vandaag. Sacoor kreeg baan 6 toegewezen. Als hij de finale wil halen, zal zijn PR van 45.03 eraan moeten. Het stond in de sterren geschreven dat Noah Lyles naar het goud zou knallen op de 200m en dat deed de Amerikaan ook. Hij finishte in 19.82, voor Andre De Grasse (19.95) en Alex Quiñónez (19.98)

