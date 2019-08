Exclusief voor abonnees Sacoor speerpunt bij Belgen op EK landenteams 09 augustus 2019

Zonder Nafi Thiam, de broers-Borlée en Cynthia Bolingo staan de Belgen de komende drie dagen op het EK voor landenteams in het Noorse Sandnes voor een hele uitdaging om zich te handhaven in de First League, de tweede afdeling. Omdat het format aan verandering toe is, zijn er dit jaar vier dalers terwijl alleen de winnaar promoveert naar de Super League. Wie uit de top zeven valt, valt met andere woorden naar de Second League. Bij de vorige editie, in 2017, waren de Belgen pas negende.

