Exclusief voor abonnees Sacoor op 9 juni eindelijk thuis? 26 mei 2020

00u00 0

In principe keert Jonathan Sacoor op 9 juni terug naar België. De 20-jarige spurter zit al sinds midden maart in de Chileense hoofdstad Santiago, waar hij bij zijn vriendin verblijft. De atleet uit Halle kon niet langer gebruik maken van de installaties aan de University of Tennessee en de VS stonden op het punt hun luchtruim te sluiten. In Santiago kon Sacoor wel in goede omstandigheden trainen, maar door de toename van het aantal besmettingen in het Zuid-Amerikaanse land werden de maatregelen verstrengd en moet hij nu op straat spurtjes trekken. Trainer Jacques Borlée hoopt zijn atleet op 18 juli te kunnen meenemen voor een stage van twee weken in het Franse Mandelieu, als de richtlijnen omtrent volksgezondheid dat toelaten. Bij zijn terugkeer zal Sacoor eerst nog twee weken apart moeten sporten. (VH)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen