Sabotage bij Aalsterse carnavalsgroep: suiker in tractor 26 februari 2019

00u00 0

De Aalsterse carnavalsgroep 'Gebosjt' kan haar naam veranderen in 'Gejosjt': hun wagen en tractor werden gesaboteerd. De banden werden afgelopen weekend plat gestoken en in de tractor werd suiker bij de benzine gegooid, waardoor die niet meer rijdt. "Wij zijn echt verslagen. Maandenlang werk gaat nu mogelijk verloren", klinkt het. De groep heeft een vermoeden wie er achter de sabotage zit en benadrukt dat het zeker geen andere carnavalsvereniging is. "Wij zullen er echt alles aan doen om zondag toch te kunnen starten." De stad Aalst zou ook al contact opgenomen hebben en laten weten hebben dat ze wil helpen. "Wij zijn er in elk geval niet meer gerust in", vertellen de carnavalisten. "We durven onze wagen nu geen moment meer alleen te laten."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN