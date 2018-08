Sabine Hagedoren 09 augustus 2018

00u00 0

Ik zag de aflevering van 'Die Huis' met Sabine Hagendoren waarin ze vertelde over haar overleden man, met zoveel liefde en respect... Heel aangrijpend was dat. Maar zoals haar man zelf aangaf op zijn sterfbed: niemand is gemaakt om alleen te blijven. Het leven is leuker met een partner aan je zijde die je steunt en liefheeft. Geniet opnieuw van de liefde, Sabine.

Els De Wael

Je hebt 15% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN