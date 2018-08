Sabine Hagedoren is opnieuw verliefd SSB

05u30 0 De Krant Er is een nieuwe liefde in het leven van Sabine Hagedoren. Ruim twee jaar na de dood van haar man Jurgen - de vader van hun kinderen Lars (12) en Lise (11) - heeft de 50-jarige VRT-weervrouw opnieuw een relatie. "Ik heb inderdaad een nieuw lief. Hij heet Sam Pauwels", zo bevestigde ze gisteren aan deze redactie. "Meer heb ik daar niet over te zeggen."

Pauwels, een Antwerpenaar, is ook actief in de media, maar dan achter de schermen, als designer en grafisch ontwerper. Over de dood van haar echtgenoot - hij vocht een stille strijd tegen kanker - sprak Hagedoren slechts één keer publiekelijk, in een interview met tv-maker Eric Goens. In een aangrijpende uitzending van het programma 'Die Huis' in Zuid-Afrika vertelde ze onder meer over de laatste woorden van haar man. "Het laatste wat Jurgen mij gezegd heeft, is het mooiste wat je tegen iemand kan zeggen die je doodgraag ziet: 'Je mag niet alleen blijven. Ik wil dat je nog gelukkig wordt. Je bent veel te mooi om alleen te blijven. Maak er nog iets moois van.' Een uur later was hij er niet meer." (SSB)