Sabam-carrièreprijs voor Maurice Engelen 14 november 2019

00u00 0

Maurice Engelen (60) werd door auteursvereniging Sabam bekroond met een carrièreprijs . De muzikant kreeg 'de Muze' voor zijn dertigjarige carrière als frontman van Praga Khan en Lords of Acid. "Of het nu in Tokio, New York of Oostende is, met Praga Khan of Lords of Acid, al 30 jaar lang laat Maurice Engelen muziekliefhebbers moeiteloos uit hun dak gaan", aldus Carine Libert, de CEO van Sabam. "Hij vindt zijn muziek en de manier waarop hij ze live brengt keer op keer opnieuw uit." Engelen toonde zich erg blij met de prijs. "Ik voel me bijzonder verheugd en vereerd met deze carrièreprijs. Ik wil deze prijs ook opdragen aan de vele fans wereldwijd, die mij de mogelijkheid gegeven hebben om mijn muzikale droom te realiseren." (SDE)

