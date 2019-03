Saartje Vandendriessche zint op eerherstel in 'Op de man af 2' 25 maart 2019

Na zeven weken vol bikkelharde duels met het andere geslacht moest Saartje Vandendriessche (44) vorig jaar het onderspit delven in 'Op de man af'. Het werd een nipte 4-3 nederlaag tussen de presentatrice en de zeven alfamannetjes die haar uitdaagden. Maar Saartje zint duidelijk op wraak. Dit weekend postte ze op Instagram een foto uit het tweede seizoen. "Ook dit jaar spring ik opnieuw in een bad vol zenuwslopende acties en moeilijke hindernissen", schreef ze bij een kiekje vanop een skipiste in Frankrijk. Vorig jaar liet Vandendriessche al verstaan dat ze in een tweede seizoen graag dat andere extreme VRT-gezicht - Tom Waes - wilde uitdagen. Of hij ook echt meedoet en wanneer 'Op de man af 2' wordt uitgezonden, is nog niet bekend. (DBJ)

