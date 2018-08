Sá trekt naar Kasimpasa 21 augustus 2018

00u00 0

Niakaté in, Josué Sá (26) out. De overbodige verdediger verhuist zoals verwacht naar Kasimpasa in Turkije. Het huurt de Portugees komend seizoen, mét een verplichte aankoopoptie. Voor Sá stopt de teller dus op 26 wedstrijden voor paars-wit. (VDVJ/PJC)