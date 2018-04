Sá Pinto op persconferentie "opdat de club geen boete krijgt" 09 april 2018

Ricardo Sá Pinto schoof dan toch aan voor de persconferentie na de wedstrijd. Al was het niet van harte bij de Portugees. "Ik zit hier gewoon omdat ik verplicht ben", zei hij. "Als ik op die manier kan vermijden dat de club beboet wordt, dan doe ik dat. Ik zag een evenwichtige wedstrijd, na de voorsprong van Genk kregen we een paar kansjes. Jammer dat we ons moment niet gepakt hebben. Genk was beter vandaag en heeft terecht gewonnen. Good night." (KDZ)