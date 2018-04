Sá Pinto: "Herpositionering Carcela maakte verschil" 19 april 2018

Voor Ricardo Sá Pinto was het één van zijn tactische ingrepen die voor het verschil zorgde. "We hadden de eerste helft moeite met de linkerflank van Anderlecht", zei de Standard-coach. "Daarom zette ik in de tweede helft Carcela centraal en Luchkevych op rechts. Na de rust zijn we nog nauwelijks in de problemen gekomen." (MJR)