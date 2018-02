Sá mag niet weg 27 februari 2018

Talk of the town in Luik zondagavond: het bankzittersstatuut van Orlando Sá, voor de tweede week op rij. Werd er na de wedstrijd in Charleroi nog gezegd dat het "een tactische beslissing" was, dan werd er eergisteren duidelijkheid geschept. De Portugees én Standard kregen aanbiedingen van drie Chinese clubs. En Sá heeft wel oren naar een transfer. Maar de Rouches willen hem niet zomaar laten gaan. Belangrijk voor de ploeg, zeker in de race naar play-off 1. Het geld dat de Chinezen op tafel willen leggen - twee à drie miljoen euro - is onvoldoende voor Standard. Zij hopen minstens acht miljoen euro te vangen - "dan kan er gepraat worden" -, maar in Luik gaan ze ervan uit de Sá gewoon bij hen blijft voetballen. Ook al weigerde de aanvaller vorige week zeker één keer om te trainen in de hoop een overgang te forceren. Bovendien was er een felle discussie tussen Sá Pinto en zijn landgenoot. (FDZ)

