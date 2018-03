S. Boezinge-SKV Zwevezele A 2-3 05 maart 2018

00u00 0

Nadat De Smet al een kopbal van Ngabu had gepareerd, ging de thuisdoelman in de fout op een onschuldig schot, dat hij door de benen en armen liet glippen. Halverwege de eerste helft plaatste Yagan een vrijschop naast de muur, diep in de hoek. Tot meer dan een center-schot van Mando (voorlangs) kwam Boezinge in de eerste helft niet. Al moest bezoekend doelman Cool wel nog eens gepast tussenbeide komen op een terugspeelbal van ploegmaat Minne. Na de pauze en een kopbal van Coulleit (naast) en afstandsschot van Laurent Vandamme (over) deed Coulleit Boezinge aansluiten. Boezinge leek met een goal van Mando, in de rebound na een door Cool gestopte elfmeter van Schotte, nog een punt te pakken, maar Bataille, na een aflegger van Yagan, deed Zwevezele toch nog met een driepunter huiswaarts keren.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN