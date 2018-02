S. Boezinge-SK Oostnieuwkerke 5-4 19 februari 2018

Boezinge scoorde in de openings- en in de slotminuut. Vanoplynus, die in balbezit kwam na een gekraakt schot van Laurent Vandamme, opende de score. Laurent Vandamme, na een actie en assist Mando, bracht de eindcijfers op het bord. Tussen die thuistreffers in was er veel spektakel. De aan de tweede paal ongedekte De Groote bracht zijn ploeg langszij. Munteanu en Tyvaert waren dicht bij de 1-2, terwijl een vrijschop van Vandamme en een kopbal van Blancke door Anne werd gepareerd. Diezelfde Anne moest zich wel gewonnen geven op een inzet van Lebsir, na een actie van Vanoplynus. Sluipschutter Van de Wouwer deed de situatie nog voor de rust kantelen. Vandamme met een lage schuiver zorgde na de pauze opnieuw voor evenwicht. Na de bezoekende 3-4 pakte Mando met een parel van een afstandsschot uit (4-4).

