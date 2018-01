S. Boezinge-SC Blankenberge 2-1 00u00 0

Boezinge opende de match met een center-schot van Mando (voorlangs). Eenzelfde lot was de loeier van Gianni Longueville aan de overzijde beschoren. Halverwege de eerste helft ketste een vrijschop van Vandamme (B) eerst tegen de paal en daarna op de rug van doelman Coeck. Aan de overzijde strandde een corner van Feys eveneens op de paal. Tussen die twee fases in had Van Acker een vrijschop van Hillebrandt met het hoofd in zijn eigen doel verlengd (1-0). Nadat Scherpereel in twee tijden een vrijschop van Gianni Longueville eerst nog had kunnen pareren (37'), moest hij zich kort daarna wel gewonnen geven op een nieuwe vrijschoptrap van Longueville. Na de pauze en een loeier van Vandamme (nipt naast) trof Schotte vanaf de stip, na een actie van en onnoodige fout op Baessens, raak. Het bezoekend slotoffensief leverde nog enkele prangende standjes voor het doel van Boezinge op.

