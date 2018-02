Sá profiteert (maar spoeling wordt dun) 15 februari 2018

En er wás al geen overschot... Met de verwijzing van Olivier Deschacht naar de B-kern is de spoeling nog dunner geworden bij Anderlecht. Niet het minst voor de verplaatsing naar STVV: Kums en Dendoncker zijn geschorst en de geblesseerde Trebel heeft de groepstrainingen nog steeds niet hervat. De verwachting is dat Josué Sá achterin profiteert. Normaal gezien speelt de Portugees naast Spajic in de defensie.

