Sá Pinto geeft zijn spelers 10 op 10 01 februari 2018

00u00 0

Zijn stem klonk nog wat heser dan normaal en Ricardo Sá Pinto zag er toch ook wat gelukkiger uit dan normaal. Je zou voor minder. "We hebben intelligent gespeeld", analyseerde de Portugees. "We sloten de ruimtes af en lieten hen niet spelen. Bovendien toonde Club respect voor ons, want ze startten maar met één spits. En wij waren ook eens efficiënt. Als we dat zijn, kunnen we veel. Want op de andere onderdelen zijn we meestal al goed. Normaal geef ik ons negen op tien voor onze matchen, maar omdat we veel scoren nu dus tien op tien. Dit was een complete match. Maar het is niet gedaan. Niet vergeten dat we in de competitie in Brugge met 4-0 hebben verloren. Thuis kan Club altijd meer, dus ik verwacht dat het nog moeilijk wordt." (WDK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN