Rychlicki wellicht weg bij Maaseik 02 mei 2018

00u00 0

VOLLEYBAL

Sportief directeur Wout Wijsmans heeft naar eigen zeggen zijn huiswerk voor volgend seizoen al klaar. Veel wil hij er nog niet over kwijt, maar van de ploeg die afgelopen weekend de titel pakte, lijkt Kamil Rychlicki de enige sterkhouder te zijn die Maaseik verlaat. "Hij heeft aanbiedingen uit Italië en Polen. In dat geval moet je zo'n speler alle kansen bieden", vertelt Wijsmans. "Jolan Cox? Die heeft nog een contract voor één seizoen. Ik denk dat hij blijft." Ook Jelte Maan, Timo Tammemaa, Jay Blankenau en Just Dronkers spelen volgend seizoen nog in Maaseik. Nicolas Bruno gaf zelf aan te willen blijven, maar daarover is nog niks beslist. Dat geldt ook voor Sebastian Gevert, Dane Mjatovic en Nicholas Sighinolfi. Omdat Maaseik met Simon Peeters (Haasrode-Leuven) en Robert Wojcik (Guibertin) twee aanvallers aangetrokken heeft, ziet het er wel naar uit dat Gevert of Bruno mag vertrekken. Libero Sebastien Dumont trekt naar Guibertin. (KWP)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN