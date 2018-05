Ryanair zal recordjaar 2017 niet herhalen 22 mei 2018

00u00 0

Ruim 20.000 vluchten heeft Ryanair in het voorbije boekjaar moeten schrappen door een tekort aan piloten. Toch heeft dat de Ierse luchtvaartmaatschappij er niet van weerhouden een recordwinst van 1,45 miljard euro te realiseren. Dat is te danken aan een verdere toename van het aantal passagiers en de verkoop van extra diensten. Die volstonden om de lagere ticketprijs méér dan te compenseren. Voor dit boekjaar is topman Michael O'Leary minder optimistisch. Want een betere verloning voor de piloten en het cabinepersoneel én een hogere brandstoffactuur zullen leiden tot een daling van de nettowinst. (FrD)