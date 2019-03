Ryanair vliegt volgende winter ook naar Tel Aviv en Sevilla 13 maart 2019

Ryanair biedt vanaf eind oktober zeven nieuwe bestemmingen aan vanuit ons land. Het gaat onder meer om Tel Aviv in Israël, dat vier keer per week wordt aangevlogen vanuit Charleroi, en om Sevilla, met vier vluchten per week vanop Brussels Airport. Alles samen gaat de Ierse lowcostmaatschappij in het winterseizoen 86 bestemmingen- nu zijn het er 81 -aanbieden vanuit ons land. Behalve naar Sevilla kan je vanuit Brussel komende winter ook naar Essaouria in Marokko (2 keer/week), Pisa (3 keer/week) en Catania (2 keer/week) in Italië en Krakau (4 keer/week) in Polen. Naast Tel Aviv komt het Franse Beziers erbij als winterbestemming vanop Charleroi Airport, maar die bestemming is ook komende zomer al beschikbaar. Ryanair mikt met de uitbreiding op 8,8 miljoen reizigers in België.

HLN