Ryanair-topman wil strengere controles op moslimmannen: "Van daar komt de dreiging" 24 februari 2020

Michael O'Leary, topman van luchtvaartmaatschappij Ryanair, pleit in een interview met de krant 'The Times' voor strengere luchthavencontroles van moslimmannen. "Daar komt de dreiging van. Single mannen die alleen reizen. Je mag zoiets niet zeggen omdat het racisme is. Maar wie zijn de aanslagplegers? Vooral mannen van het moslimgeloof. Dertig jaar geleden waren het de Ieren." De kans dat gezinnen met kinderen zich opblazen is volgens Michael O'Leary "fucking nihil".

