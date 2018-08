Ryanair staakt weer op 10 augustus 02 augustus 2018

Na het Belgische cabinepersoneel willen nu ook de piloten van Ryanair het werk neerleggen. Er is een stakingsoproep gelanceerd voor vrijdag 10 augustus. De Franstalige christelijke vakbond CNE heeft de stewards en stewardessen gevraagd om niet mee te staken. De vakbond wil niet dat ze aan nog meer financiële repercussies worden blootgesteld. Volgens CNE heeft Ryanair bemanningsleden die aan de acties op 25 en 26 juli deelnamen, geïntimideerd. Intussen heeft de Ierse vliegmaatschappij in een brief aan werkminister Kris Peeters laten weten dat de stakers géén sancties opgelegd krijgen. Alleen zal hun loon voor die twee dagen niet betaald worden. "Dat geeft aan dat Ryanair het stakingsrecht respecteert", aldus Peeters. (FrD)

