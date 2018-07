Ryanair schrapt stiekem nog meer vluchten 23 juli 2018

00u00 0

De Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair schrapt nog meer vluchten door stakingen en licht daarover niet alle passagiers in, meldt 'VTM Nieuws'. Ryanair maakte vorige woensdag bekend dat het 50 van de 160 vluchten die op 25 en 26 juli van en naar ons land gepland zijn, zal annuleren. Alle getroffen passagiers werden via mail of sms ingelicht. Nu blijkt dat het om nog meer vluchten gaat, onder meer vanuit Tenerife. Getroffen reizigers merkten zelf via de website van Ryanair dat ook hun vlucht geannuleerd was. Volgens Test-aankoop hebben passagiers die in de problemen komen, recht op een tegemoetkoming van 200 tot 600 euro.