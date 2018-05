Ryanair riskeert boetes voor sociale fraude op Charleroi Airport 26 mei 2018

Lagekostenmaatschappij Ryanair riskeert zware boetes voor het ontduiken van de sociale wetgeving op de luchthaven van Charleroi. Daar kregen de Ieren donderdagavond onverwacht bezoek van een twintigtal arbeidsinspecteurs. Die voelden zo'n zestig piloten en andere medewerkers aan de tand. "Uit die ondervragingen is gebleken dat het cabinepersoneel dat na 2012 werd aangenomen, niet is onderworpen aan de Belgische sociale wetgeving. Dat is nochtans verplicht", legt een van de autiteurs uit. "Ook zouden meerdere piloten werken onder het statuut van zelfstandige. Ryanair zou blijkbaar bedrijfjes hebben opgericht waar zij aan het hoofd van staan om hen dat statuut op te leggen. Het gaat dus om schijnzelfstandigen."Ryanair houdt in een korte reactie vol daarmee geen regels te overtreden, en wijst erop dat er veel bedrijven beroep doen op zelfstandigen. Er is nu een strafrechtelijk dossier geopend.

