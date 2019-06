Exclusief voor abonnees Ryanair moet 377 passagiers vergoeden 105.126 euro 22 juni 2019

De ondernemingsrechtbank van Charleroi heeft Ryanair veroordeeld tot het uitbetalen van schadevergoedingen aan 377 passagiers voor een reeks geannuleerde vluchten in de herfst van 2017. De uitspraak geldt voor 83 dossiers, goed voor een totaalbedrag van 105.126 euro. Dat bedrag kan nog oplopen, want in totaal buigt de rechtbank zich over 173 verschillende procedures van in totaal 592 passagiers. Volgende week vrijdag volgt de uitspraak in de volgende 18 procedures, de overige 72 worden eind augustus behandeld. Airhelp en Happy Flights, twee concurrenten in de schadeclaimsector, bundelden de krachten om Ryanair aan te klagen. Vermoed wordt dat de uitspraak in Charleroi een precedent kan vormen voor rechtszaken in heel Europa.

