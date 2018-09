Ryanair dropt bagagetoeslag voor al geboekte vluchten 07 september 2018

De Ierse lowcostmaatschappij Ryanair zal dan toch de nieuwe bagagetoeslag niét aanrekenen aan klanten die voor de aankondiging van de toeslag al een vlucht hadden geboekt. De maatschappij maakte ruim een week geleden bekend dat vanaf 1 november rolkoffertjes niet als handbagage aanvaard zullen worden. Reizigers moeten dit stuk bagage tegen extra kost laten inchecken in de vrachtruimte. Alleen rug-, hand- of laptoptassen van normaal formaat mogen dan nog gratis mee het vliegtuig in, tenzij je extra betaalt voor een priorityticket. De maatregel zou gelden voor boekingen vanaf 1 september, maar uit de kleine lettertjes van de aankondiging bleek dat Ryanair de toeslag ook zou aanrekenen voor tickets die al verkocht waren voor die datum - vluchten na 1 november. Dat gebeurt nu dus niet.

