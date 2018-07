Ryanair daalt zo snel dat oren bloeden 16 juli 2018

33 passagiers van een Ryanair-vlucht van Dublin naar Zadar (Kroatië) zijn naar het ziekenhuis gebracht na een gedwongen tussenstop in Frankfurt. Omdat de cabinedruk weggevallen was, daalde het toestel met 189 mensen aan boord zo snel dat bij sommigen bloed uit de oren kwam. Reizigers hadden ook last van hoofdpijn, misselijkheid en oorpijn. Veel inzittenden hadden ook klachten over de werkwijze van Ryanair. Zo zouden ze na de landing amper eten en drinken gekregen hebben en moesten ze op kampeerbedden slapen in een kelder op het vliegveld. "Ryanair liet ons de hele tijd in het ongewisse. Kinderen moesten het zonder water en lunch stellen. We kregen op geen enkel moment excuses aangeboden."Kinderen slapen tussen

HLN