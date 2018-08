Ryanair-baas O'Leary, vrek met vermogen van 886 miljoen: "Ik zou gemoord hebben om geld te verdienen" Sven Spoormakers

03 augustus 2018

05u00 5 De Krant Hij heeft armoede gekend, als zoon van een ondernemer met wisselend succes en een boerendochter. "We waren soms zelfs bang dat ze ons uit ons huis zouden zetten." En als er dus één ding was wat Michael O'Leary (57) nooit meer wou, was het dat: arm zijn. Vandaag heeft de Ryanair-baas een persoonlijk vermogen van ruim 800 miljoen euro. Een portret.

Een oud Iers gezegde stelt dat mannen met een spleetje tussen hun voortanden goeie zangers zijn. Michael O'Leary heeft een spleetje. Maar niemand weet of hij kan zingen - wellicht wel, want hij is tenslotte een Ier. De Chinezen zien een andere karaktertrek in dat spleetje: voor hen is het een kenmerk van een man die bereid is om financiële risico's te nemen. En dát durft O'Leary. Toen de luchtvaartsector na 9/11 op z'n gat lag, bestelde hij in één klap 100 Boeing 737's en nam een optie op nog eens 50 extra - een investering van iets meer dan 8 miljard euro. Veel geld, maar O'Leary kreeg voor dat mega-order een fikse korting. Hoeveel hij van de prijs afgepitst kreeg, is nooit bekendgemaakt.

Het afdingen typeert O'Leary: hij let op elke cent. Want hoe minder je uitgeeft, hoe groter de winst. Hij geeft graag toe dat hij overal ter wereld balpennen in hotels meegraait. Dat is immers goedkoper dan zelf stylo's te kopen. Op het hoofdkwartier in Dublin moest het Ryanair-personeel 10 cent betalen om hun smartphone op te laden. Nog zo'n voorbeeld: hij kocht jaren geleden een taxilicentie in Dublin, om sneller door de stad te kunnen rijden. Want een taxi mag over de busstroken, een limousine met chauffeur niet. Zo'n taxilicentie kost ook maar 6.000 euro per jaar. Een limo is véél duurder.

