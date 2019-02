Ryan Adams beschuldigd van #MeToo-praktijken Onder meer bij 14-jarig meisje 15 februari 2019

Zeven vrouwen beschuldigen zanger Ryan Adams (44) van seksuele intimidatie. De Amerikaanse singer-songwriter, bekend van zijn Taylor Swift-covers, zou verschillende vrouwen misleid hebben door hen een muziekcarrière te beloven. Eén van hen is Adams' voormalige echtgenote Mandy Moore (34). 'The New York Times' heeft het ook over Ava, een 20-jarig meisje dat op haar 14de via Twitter contact zocht met Adams. Die beweerde de basgitariste te willen helpen met haar carrière, maar de berichten mondden steeds uit in seksuele toespelingen. Eén keer stemde ze in met een videochat en toen zat Adams naakt voor de camera. De Amerikaanse krant kon ook 3.217 berichten inkijken die de twee in negen maanden uitwisselden. Adams reageerde op Twitter dat hij "geen perfecte man is en veel fouten heeft gemaakt". (BCL)

