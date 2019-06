Exclusief voor abonnees RWDM 0 Cercle Brugge 0 27 juni 2019

Thorgan Hazard zat in de tribune naar zijn broertje Kylian te kijken. Serge Gakpé, op weg naar de uitgang (en naar Griekenland) bij Cercle, mocht na de pauze nog twintig minuten opdraven. Goblet was de enige die de volledige match speelde. De doelman onderscheidde zich met enkele goeie parades tegen RWDM, dat de top van Eerste Amateur ambieert en gisteren acht testers in lijn bracht.

(LUVM)